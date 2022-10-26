Арестович: На Западе боятся, что после разгрома РФ мы нападём на европейскую страну

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Новости Украины

ВСУ уже настолько напичкали иностранным оружием, что на Западе уже боятся, как бы Украина не напала на кого-нибудь.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф TV» заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные эксперты говорят: чуваки, вы побеждаете Россию, миллион двести сил обороны армия, которая смогла сделать то, что никто не мог сделать – победить Россию. Не в каком-то переносном смысле, а буквально – поломать хребет и добить гадину на поле боя. Вы – чудо-богатыри. Это супер-мега цивилизационное событие. Вы вооружены западным оружием. И куда вы пойдёте после этого? Они у нас спрашивают. Может, вам не понравится какая-то другая страна..», – трепался Арестович.

«Они боятся нас?», – с восхищением уточнил подавшийся в телеведущие украинский певец и русофоб, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

«Боятся, побаиваются будущего. Я говорю: мы понимаем сложность задания, не переживайте, мы нормальные цивилизованные люди, которых, когда трогают, они начинают обороняться, а сами мы никого не трогаем», – успокоил мнимых экспертов Зе-советник.