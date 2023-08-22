Арестович: Нас принуждают к доктрине Киссинджера

США навязывают Украине перемирие с территориальными уступками.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, это политическое давление ощущается через публикации в западной прессе и заявления политиков разного уровня. Россия при этом на переговоры не согласна, поэтому на нее давят, предоставляя Украине оружие.

«Это мнение на примирение, условно говоря, доктрина Киссинджера, сформировано в американских «think tank», которые формируют аналитические документы, которые берут к рассмотрению политики при сценарном планировании. И они же публикуют информацию, которая оправдывает эту их позицию. Насколько она современная и не устаревшая, у меня есть большие сомнения», – сказал экс-советник.

«Мы имеем дело со сформированной политической доктриной, которую пытаются реализовать, в том числе через соответствующие публикации, через создание общественного мнения, в том числе в головах политиков. И мы должны честно сказать, что это не наша картина мира, и нам ее пытаются навязать…

Да, американцы хотят навязать «Киссенджера» доктрину. То есть Украину в НАТО, но при части оккупированных территорий, то есть согласие на уступки временное, уговаривать предстоит не только Украину, но и Россию. Россия уговариваться не захотела, судя по всему, и они сразу одобрили решение на поставки самолетов», – заявил Арестович.