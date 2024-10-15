Арестович призвал мочиться на украинских чиновников

Украинцев, нарушающих законы на госслужбе или в армии, нужно по тюремным понятиям «загнать под шконку».

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим, чтобы государство нормально работало или не хотим? Чего мы хотим от государства? У нас и так не армия, а ополчение, у нас и так не государство, а сарай, коровий барак. Мы хотим это дальше усугублять или, все-таки, хотим перестроить барак во что-то более подходящее, а армию перестроить во что-то похожее на армию, а не народное ополчение, которое у нас сейчас, которое не выполняет свои собственные законы?», – говоирт бывший советник ОП.

«Первый признак гнилого черта – это невыполнение собственных законов в любой сфере. Пришел в армию – выполняй, пришел в лесничество – выполняй, пришел в парламент – выполняй, занимаешься государственно должностью – выполняй. Потому что черти, которые подрывают правила своей же собственной системы, и потом рассказывают, что они знают, какая это система бла-бла-бла. Ну, слушайте, ну куда? Их надо под шконку и регулярно их описивать, потому что по-другому они не понимают. Так у нас все, бляха, такие за редким исключением. Мы превратили страну и государство в барак для чертей. Ну, это все надо давить немедленно, это нельзя поощрять. А у нас: «Гыы, давайте полайкаем, потому шо это прикольно», – заявил Арестович.