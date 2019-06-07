Армия ДНР: Каратели из «Азова» погибли во время попытки прорыва

07.06.2019, Донецк, Владимир Гладков

Потери боевиков полка МВД Украины «Азов» произошли в результате неудачной попытки прорыва на территорию ДНР.

Об этом говорится в экстренном сообщении Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера украинские националисты из состава полка «Азов» в количестве до 30 боевиков, предприняли попытку прорыва наших позиций на Горловском направлении. Группа была своевременно обнаружена нашими наблюдателями, атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвалась на минных полях. Потери радикалов составили двое убитых и девять раненых. Покидая в спешке место боестолкновения, боевики бросили на поле боя двух своих товарищей», – говорится в сообщении.

Военные ДНР предупреждают, что «все попытки прорыва окончатся на стадии подхода к передним рубежам наших подразделений».

Украинская сторона ранее утверждала, что потери на фронте произошли в результате попадания мины в блиндаж «Азова».