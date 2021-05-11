Атакованную террористом гимназию охраняла единственная пенсионерка
Охрану казанской школы, на которую сегодня напал 19-летний террорист, осуществлял только 62-летний вахтер.
Он был ранен, но успел нажать «тревожную кнопку», сообщает «Татмедиа». Именно поэтому первыми на место трагедии прибыли сотрудники Росгвардии.
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«В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтёрша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка.
По данным скандальной телеведущей Ксении Собчак, у гимназии шесть лет не было специализированной охраны.
«В 2015 году частная охранная организация «Сфинкс Патруль», которая отвечала за безопасность в гимназии, разорвала с ней контракт. По версии ЧОО, сотрудникам перестали платить зарплату, поэтому они пошли в суд. Там попытались доказать, что контракт между ними и школой был на 100 тысяч рублей, но по факту организация получила только 20 тысяч рублей. Школа отрицала наличие долга, суд встал на ее сторону и в итоге «Сфинкс Патруль» перестал охранять гимназию. С тех пор официальных контрактов с охранными организациями (где работают подготовленные обученные сотрудники) у школы не было», – написала Собчак в своем телеграм-канале.
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