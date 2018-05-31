Политнавигатор - Новости России и Украины
31.05.2018, Киев, Михаил Рябов
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Компромат, Коррупция, Криминал, Провокации, Спецслужбы, Украина

Бабченко помогает СБУ совершить рейдерский захват завода в обмен на украинский паспорт


Последние подробности по делу Аркадия Бабченко позволяют предположить, что беглый либерал помогает СБУ совершить рейдерский захват оружейного завода, принадлежащего коммерсанту Борису Герману, которого спецслужба объявила заказчиком покушения на россиянина.

Такую версию выдвигает российский публицист Егор Холмогоров.

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«Итак, СБУ утверждает, что директор завода Шмайсер, производящего снайперское вооружение, нанял киллера с пистолетом в подъезд чтобы убить Бабченко. Надеюсь всем уже понятно, что речь идет об обычном рейдерском захвате, а Бабченко работает либо за деньги, либо СБУ угрожает семье?» – пишет Холмогоров.

«Один из моих друзей хорошо описал впечатление от постов и поведения Бабченко: «У него истерика человека, взятого в заложники», – добавил автор.

«Как показывают последние новости, все намного запущенней: Бабченко работает за украинский паспорт», – высказывает более «приземленную» версию известный военкор Александр Коц.

 

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