Байден: Россия окружила Украину, США не будут отправлять войска на помощь

Российская армия может в ближайшие дни начать операцию по принуждению Украины к миру.

В этом уверяет президент США Джо Байден, выступивший с заявлением по ситуации на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Байден подчеркнул, что уверен в том, что российский лидер Владимир Путин «уже принял решение».

При этом президент США уточнил, что не будет отправлять американских солдат на помощь Украине.

«Российские войска практически окружили территорию Украины со стороны Белоруссии, со стороны Черного моря на юге и практически обложили полностью, по всем границам. У нас есть причины считать, что российские силы намереваются вторгнуться в Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни. Мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев, – город с населением 2,5 миллиона человек…

Если Россия продолжит реализовывать эти планы, то она будет отвечать за катастрофическое решение. Мы готовы вместе с союзниками защитить территорию любой страны и отстаивать нашу коллективную безопасность. Кроме того, мы не будем направлять военных для военных действий в Украине, но мы будем показывать поддержку Соединенных Штатов населению Украины», – заявил Байден.