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28.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Общество, Россия, Украина
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Байкер Хирург сравнил украинского политика с современным Маресьевым

Вынужденный покинуть Украину в 2014 году и продолжающий бороться с захватившими власть в Киеве нацистами экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко – это современный последователь героя Великой Отечественной войны летчика Алексея Маресьева.

Об этом заявил лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов, встретившийся с Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня у нас в гостях побывал мой давнишний друг. Именно настоящий. Алексей Валерьевич Журавко. Он народный депутат Верховной Рады Украины многих созывов. Когда-то был Уполномоченным по правам инвалидов при Кабинете Министров Украины. Такого героического человека мне было очень приятно видеть у себя в гостях.

Без руки и без ноги, передвигается на маленькой коляске,  при этом находит силы бороться не только за жизнь, но и за правду. Ничего не просит и ни на что не жалуется.  Живет сейчас в России, так как на его Родине, Украине, действующий преступный, антихристовый режим  объявил его в розыск, с целью лишить свободы за его политическую деятельность и убеждения.

Считаю его настоящим патриотом своей страны, невероятно сильным и стойким человеком.  Хотя я знаю, что ему  сегодня нелегко и совсем непросто.  Он мне напоминает человека-легенду времен Великой Отечественной войны, летчика Маресьева, без обеих ног.  Я рад, Алексей, что ты есть», – говорится в заявлении Залдостанова на официальном сайте «Ночных волков».

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