Балканист: Подобного уровня сотрудничества России и Сербии еще не было

Сегодняшние переговоры в Сочи между президентами России Владимиром Путиным и его сербским коллегой Александром Вучичем крайне важны для обеих стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет основатель проекта Балканист. ру Олег Бондаренко, отмечающий, что из балканских стран лишь Сербия вместе с Боснией и Герцоговиной не присоединились к антироссийским санкциям.

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По его словам, одной из главных тем на переговорах в Сочи станет газовая.

«Случившийся менее чем за месяц до встречи энергетический коллапс на европейских рынках ввиду отсутствия запасов голубого топлива взвинтил цены на него до 1000 долл. и более за тысячу кубометров. Контракт с Сербией, в котором прописана цена 270 долл. за тысячу кубометров, истекает в конце года. Платить втрое больше Белград не в состоянии, о чем Александар Вучич заявил прямым текстом. Потому на встрече будет обсуждаться новая приемлемая для Сербии цена газа с поправкой на практически трехкратное увеличение объемов его поставок с 1,1 млрд до 3 млрд куб. м и возможность изменения цены в зависимости от пиковых потреблений. Это чрезвычайно важно для Сербии, чья экономика уже не первый год растет самыми быстрыми темпами в Европе, преодолевая поствоенные травмы 90-х», – пишет Бондаренко.

Он убежден, что второй важнейшей темой станет ситуация вокруг сепаратистского края Косово, который в сентябре этого года ввел запрет на использование сербских автомобильных номеров, что сделало невозможным передвижение сербов, проживающих на севере Косово, через административные границы.

«Стоит отметить, что тогда Белград впервые с агрессии НАТО против Югославии в апреле 1999 года стянул на границу войска, чтобы продемонстрировать возможность не только дипломатическим путем защищать соотечественников. Россия наравне с Китаем является главным защитником территориальной целостности Сербии и сторонником применения резолюции 1244 Совета Безопасности ООН в вопросе принадлежности Косово. Однако же все стороны прекрасно понимают необходимость достижения мира и поиска компромисса по данному вопросу.

Несколько лет назад в Белграде обсуждалась концепция разграничения Косово, при которой северные районы Косово возвращались бы под контроль Сербии в обмен на две населенные албанцами общины на юге страны, переходившие под контроль Приштины. Однако этот подход не встретил понимания у канцлера Германии Ангелы Меркель и был отложен в долгий ящик. Сейчас, когда Меркель покидает свой пост, есть вероятность возвращения к концепции разграничения в случае согласия сторон», – считает автор.

Балканист считает, что в прямой зависимости от первых двух тем находится вопрос покупки Белградом новых образцов российского вооружения.

«Модернизация сербской армии, идущая полным ходом последние годы, происходит прежде всего за счет покупки новых российских самолетов и танков. США регулярно высказывают озабоченность на этот счет, но предложить альтернативу сербам не в состоянии. Министры обороны и внутренних дел Сербии – частые гости в Москве», – добавляет эксперт.

«​Практически у всех российских корпораций есть свои представительства в Белграде. Последней из крупных государственных компаний, зашедших в Сербию, стал Росатом. Каждый третий вагон сербских железных дорог модернизирован РЖД, занимающейся реконструкцией железной дороги в Венгрию. Ну, а главным налогоплательщиком в сербский бюджет является принадлежащая «Газпромнефти» «Нефтяная индустрия Сербии». Подобного уровня сотрудничества наших стран не было никогда в истории. В том числе поэтому так важно его сохранить и приумножить, обойдя все подводные камни», – резюмирует Бондаренко