Черногорские сербы продолжают борьбу против позорного признания «Республики Косово»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже второй черногорский муниципалитет – Плевля, единогласным решением местной Скупщины принял Декларацию об отмене и непризнании решения о признании в одностороннем порядке независимости Косово.

Первым аналогичным образом поступил муниципалитет Зета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Все 18 депутатов, присутствовавших на заседании, проголосовали за Декларацию. Отдавших голоса против и воздержавшихся не было.

Представители прозападного движения «Европа сейчас» и независимый депутат Саша Ечменица покинули зал до начала голосования, а депутаты от свидомой Демократической партии социалистов на заседание не явились.

«Я хотел бы поздравить всех членов муниципального собрания Плевля, которые сегодня проголосовали за это решение и тем самым внесли свой вклад в то, чтобы Плевля, город с яркими традициями, богатой историей и добрыми и благородными людьми, присоединилась к муниципалитету Зета в исправлении самой мрачной исторической несправедливости, которой является признание так называемого государства Косово», – прокомментировал событие находящийся сейчас в Вашингтоне председатель сербской Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич.

Также он анонсировал в скором времени аналогичную инициативу в третьем муниципалитете страны, название которого он пока называть не стал.

Однако уже сейчас можно предвидеть, что процесс не пойдёт гладко, поскольку в стране помимо муниципалитетов, где преобладают жители с сербским самосознанием, есть общины, где, напротив, доминируют местные черногорские свидомые, как, например, Цетине.

Или общины, где сильные этнические общины албанцев, бошняков и хорватов, лидеры которых традиционно настроены антисербски.

Черногория в правление диктатора, предавшего единую Югославию, Милоша Джукановича и его свидомой Демократической партии социалистов, созданной в своё время из черногорского отделения Союза коммунистов Югославии, желая выслужиться перед Западом, одной из первых признала независимость Косово в 2008 году.