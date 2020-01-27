Белоруссия потеряла роль главного союзника РФ – Ищенко

27.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Последние обострения между Белоруссией и Россией показали, что официальный Минск готов шантажировать Москву при любом удобном случае.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Ростислав Ищенко.

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«Белоруссия, безусловно, номинально является союзником России, но уже давно не главным. Объемы Белоруссии и Китая просто не сравнимы. А мы видим, что поддержку на международной арене Россия получает от Китая, Турции, Ирана, но никак не от Белоруссии. Белоруссия даже до сих пор Крым российским не признала. Поэтому номинально – да, это союзник. В реальности это уже давно не союзник.

Причина одна – режим Лукашенко держится на дотациях из России, потому что белорусская экономика не может обеспечить тот уровень социальной поддержки населения, который обеспечивает Лукашенко голосование за него на всех выборах. Следовательно, для того, чтобы получать поддержку населения, ему надо сохранять достаточно высокий уровень социальной поддержки. А для этого ему где-то надо получать деньги.

На Западе он получать деньги не может, потому что там дают в кредит и под требование реформ. Россия тоже начала от него требовать проводить определенные реформы для того, чтобы белорусская экономика была в состоянии интегрироваться с российской. Лукашенко этого не хочет, он отказывается проводить экономическую реформу, потому что это ударит по его популярности.

Единственный способ – это выдавливать из России деньги. Вот, он получал дешевую нефть, перерабатывал, продавал и на этом зарабатывал. Сейчас часть денег должна оставаться в России.

Он все равно может покупать в России дешевую нефть, перерабатывать, продавать, но часть денег он потеряет. Его это не устраивает, он бьется в истерике и требует, чтобы ему продавали нефть дешево, а лучше всего вообще отдавали даром. При этом он знает, что Россия находится в достаточно сложном положении, в конфронтации с Западом, и он пытается пугать тем, что он уйдет на Запад. Ну, пусть уйдет. В лучшем случае его посадят, в худшем – поступят как с Каддафи», – заявил Ищенко.

Ранее Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не хочет, чтобы его страна вступала в Союзное государство с Россией, а также пожаловался на то, что РФ предлагает Белоруссии покупать нефть «по ценам выше мировых», хотя на самом деле сейчас цена российской нефти для союзника составляет 83% от рыночной.