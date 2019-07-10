Белоруссию одновременно посетили представитель Госдепа и глава российской разведки

10.07.2019, Москва, Елена Острякова

Зампомощника Госсекретаря США Джордж Кент прибыл в Минск. Это уже второй его визит в этом году. В планах у Кента встреча с главой МИД Владимиром Макеем.

Об этом сообщает оппозиционный сайт TUT.BY, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Посольство США в Белоруссии соообщает, что представитель Госдепа возложил цветы к памятнику Максиму Богдановичу, считающемуся одним из создателей литературного белорусского языка.

«Заместитель помощника секретаря Джордж Кент имел честь отдать дань уважения выдающемуся классику Максиму Богдановичу и поразмышлять о наследии белорусской литературы и современного литературного белорусского языка», – сообщает посольство на своей странице в «Фейсбуке».

Одновременно с Кентом Белоруссию посетил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По приглашению председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Валерия Вакульчика он побывал с рабочим визитом в городе Бресте.

Руководители обсудили результаты и перспективы взаимодействия двух спецслужб в сфере обеспечения национальных интересов, передает пресс-бюро СВР. Отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и угрозам безопасности Союзного государства.

«Часть времени мы уделили такой проблеме, как попытка западных стран, спецслужб этих стран, довольно агрессивно вмешиваться во внутренние дела наших государств. Для нас это абсолютно неприемлемо. Поэтому мы, защищая суверенитет и демократические свободы наших государств и граждан, выстраиваем специальную оборону» – цитирует Нарышкина БелТА.

Наконец в завершение противоречивой панорамы белорусских событий в тот же день Минобороны Белоруссии соощает, что сегодя в Киеве состоялась краткая рабочая встреча начальника Генштаба ВС Белоруссии Олега Белоконева с Главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком.

Проанализировано состояние двустороннего военного сотрудничества, обсуждены перспективы его развития, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.