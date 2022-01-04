Белорусская оппозиция: «Лукашенко играет с огнем, предлагая разместить российское ядерное оружие»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внимательно следит за конфликтом России и Украины, чтобы использовать его в своих интересах.

Об этом сегодня в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил бежавший в Киев белорусский политобозреватель Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что очень следят. Они всегда использовали эскалацию между Россией и Западом в своих интересах. Это было пространством для маневра Лукашенко. Он воспринимал это как возможность просигнализировать Западу о том, что «мы не Россия». «Мы выдвигаем миротворческие инициативы, мы проводим прозрачные учения, не признаем Крым». Это было возможностью засиять на фоне «агрессивной России».

Теперь все поменялось с точностью до наоборот. Теперь адресат Лукашенко – это Москва. И он использует эскалацию, чтобы показать Путину: у тебя нет лучшего союзника, чем я. Соответственно, плати. Это попытка отбиться от неприятных уступок вроде интеграции и приватизации белорусской госсобственности за счет демонстрации окопной лояльности. И это игра с огнем.

Вот Лукашенко сказал как бы в шутку, блефуя: «а давайте разместим ядерное оружие». Просто так – напугаем Польшу. А если Россия скажет: «а давайте»? Как показывает практика: российское оружие проще разместить, чем потом убрать. Эта игра с огнем в момент эскалации создает очень серьезные риски для белорусской военной автономии», – опасается Шрайбман.

В ноябре в интервью РИА «Новости» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит России разместить ядерное оружие на территории своей страны в случае, если США перенесет свое ядерное оружие из Германии в Польшу. В декабре этот тезис подтвердил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.