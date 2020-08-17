Белорусские майданщики создали отвратительный аналог украинского «Миротворца»

17.08.2020, Москва, Елена Острякова

Телеграм-канал «Каратели Беларуси – имена, адреса, родственники» начал работу 12 августа и уже имеет почти 74 тыс подписчиков.

Это аналог скандального украинского сайта «Миротворец», но более отвратительный, поскольку наполняется в очень быстром темпе без проверки контента. В итоге в сеть попадают личные данные людей, не имеющих никакого отношения к силовым структурам. Они тут же подвергаются травле сетевых майданщиков. После этого публикуются опровержения, но их не все видят.

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В воскресенье в сети линчевали Кристину Казаной, которую спутали с другой девушкой по имени Карина, записанной самосудом в «палачи народа». Жертва жесткого буллинга была вынуждена вывесить в сети жалобное опровержение.

Тем временем «Каратели» нашли настоящую, как они утверждают, Карину и вывесили ее личный номер, паспортные данные, адрес и телефон.

Публикуются фотографии и аккаунты в соцсетях ее родных; мамы и брата с женой.

И эта не единственная ошибка. Невинно пострадали Илья Пторский, Константин Бакан, Марианн Нестерове, Антон Медушевский которых тоже записали в ОМОН.

Некоторые жены и матери отваживаются дать отпор тем, кто травит их мужчин, за что сами подвергаются травле.

Правоохранителями «Каратели» не ограничиваются. В сеть вывалили данные двух женщин, которые осмелились в соцсети засомневаться, что мужчины, которых оппозиционные СМИ выдают за рабочих МТЗ, таковыми являются. Их номера телефонов тут же появились на канале.

С воскресенья в сеть стали попадать и личные данные менеджеров белорусских заводов, которые пытаются отговорить рабочих от забастовок, а также фото тех рабочих, кто отказывается присоединяться к майданщикам.

Еще один фронт «Каратели» развернули против государственных СМИ, выкладывая фото и телефоны ведущих. А также против учителей, работавших на избирательных участках.

Один из главных белорусских пропагандистов, руководящий государственным телевидением Иван Эйсмонт считает, что их травля в сети началась еще до силовых разгонов протестов.

«Это имело беспрецедентные масштабы. Еще не было ОМОН на улицах, еще до выборов было далеко, началась травля и шатание сотрудников нашей компании. Огромное количество людей уволилось, потому что их затравили до такой степени, что они больше не могут работать. Причем негласным условием был публичный отказ от работы. Только тогда прекращалась травля.

Когда они поняли, что молодые парни и девушки непробиваемые, перешли на родственников. У одного мать до бессознательного состояния довели, у другого ведущего, который «перешел на сторону Света», бабушку на «скорой» увезли. Третьей в домофон звонят; выходи, будем насиловать. Нашей ведущей коляску в подъезде краской облили», – сказал Эйсмонт.

Напомним, что мессенджер «Телеграмм» принадлежит россиянину Павлу Дурову, который отказался сотрудничать с контролирующими органами РФ.