Белый дом в сговоре с Зеленским готовится «сломить» жителей российских столиц страшным ракетным ударом – Марков

Любовь Смирнова.  
09.09.2024 16:57
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Москва, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Спецоперация, США, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Угроза прорыва фронта на Донбассе заставляет Зеленского искать возможность нанесения ударов дальнобойными ракетами в центр России – по Москве и Санкт-Петербургу.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угроза прорыва фронта на Донбассе заставляет Зеленского искать возможность нанесения ударов дальнобойными ракетами в...

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«Между тем, что было возможным подписать в Стамбуле и сейчас, покалечено и убито 600-700 тысяч украинских жителей, что Зеленскому никогда не простят. И он считает, что ситуацию могут переломить удары дальнобойными американскими ракетами вглубь российской территории, и, прежде всего, по Москве. Он сделал список из 250 целей, среди которых – жилые кварталы Москвы и Питера, считая, что это позволит переломить ситуацию и заставит Россию принять достаточно жёсткие условия, выгодные Украине, либо затянет войну надолго. И он сохранится у власти. Поэтому Зеленский сейчас заинтересован в военных действиях.

Сейчас идёт дискуссия. Американцы и немцы против передачи дальнобойного оружия для ударов по Москве, французы и британцы – за. Вашингтон будет решать, и он полетит туда в ближайшее время. Поэтому загодя уволил половину правительства, прежде всего тех людей, которыми американцы были недовольны, чтобы снять все вопросы заранее», – пояснил эксперт.

Он добавил, что до президентских выборов администрация Байдена принимать такое решение не станет, поскольку это усилит позиции Трампа.

«Поэтому до выборов такого решения не будет, но после Байден такое разрешение даст. Он считает своей исторической миссией убийство России, и до того, как он покинет пост президента в ноябре-декабре примет такое решение по предоставлению дальнобойных ракет для ударов по центру России. К этому нужно быть готовыми морально и технически.

Кстати, Севастополю здесь тоже может достаться. Но, условно говоря, как пиарщик – Зеленский считает, что севастопольцев ничем не сломить, а вот москвичей, любителей латтэ и матча, сломить ударами ракет можно», – заключил Марков.

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