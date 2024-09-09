Белый дом в сговоре с Зеленским готовится «сломить» жителей российских столиц страшным ракетным ударом – Марков

Угроза прорыва фронта на Донбассе заставляет Зеленского искать возможность нанесения ударов дальнобойными ракетами в центр России – по Москве и Санкт-Петербургу.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Между тем, что было возможным подписать в Стамбуле и сейчас, покалечено и убито 600-700 тысяч украинских жителей, что Зеленскому никогда не простят. И он считает, что ситуацию могут переломить удары дальнобойными американскими ракетами вглубь российской территории, и, прежде всего, по Москве. Он сделал список из 250 целей, среди которых – жилые кварталы Москвы и Питера, считая, что это позволит переломить ситуацию и заставит Россию принять достаточно жёсткие условия, выгодные Украине, либо затянет войну надолго. И он сохранится у власти. Поэтому Зеленский сейчас заинтересован в военных действиях.

Сейчас идёт дискуссия. Американцы и немцы против передачи дальнобойного оружия для ударов по Москве, французы и британцы – за. Вашингтон будет решать, и он полетит туда в ближайшее время. Поэтому загодя уволил половину правительства, прежде всего тех людей, которыми американцы были недовольны, чтобы снять все вопросы заранее», – пояснил эксперт.