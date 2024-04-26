Без репрессий Россия не выживет – писатель Садулаев

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Затяжная война, которую Россия введет на Украине, выгодна Западу и проходит по его сценарию, в его интересах.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Ваши Новости» заявил писатель Герман Садулаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для постепенного ослабления России… раз. Для истощения ресурсов России. Для того, чтобы просто банально провести модернизацию собственной армии. Ведь, что сейчас делается? Все склады старых вооружений, которые есть у Запада, опустошаются, направляются на Украину, там утилизируются. Взамен ВПК Запада получает новые заказы и заполняет эти склады новым современным вооружением. То есть они под сурдинку войны на Украине производят полное перевооружение своих армий», – отметил Садулаев.

Чтобы ситуация изменилась, считает он, российские власти должны мобилизовать общество, проведя массовые репрессии.

«Чтобы переломить ход, нам нужна мобилизация общества. Для того, чтобы мобилизовать общество, нам нужны массовые репрессии – в минобороне, госкорпорациях, в финансово-экономическом блоке правительства и культуре. Без репрессий Россия не выживет», – заключил Садулаев.