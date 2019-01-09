Близкий к Ахметову бизнесмен получил условный срок за госизмену

09.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Бывший заместитель главы украинской администрации Севастополя Олег Кизименко получил пять лет условно по приговору Голосеевского районного суда Киева.

Об этом сообщает «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кизименко задержали в прошлом году в Донецкой области и обвинили в государственной измене и сотрудничестве с властями РФ. В 2014 году он недолгое время оставался в должности зампредседателя администрации, но был понижен в должности до замдиректора департамента в марте, когда исполнительная власть Севастополя была реорганизована в соответствии с российским законодательством.

По слухам в 2015 году городское управление МВД Севастополя заинтересовалось деятельностью Кизименко, в которой были усмотрены признаки мошенничества. После этого бывший российский чиновник перебрался на Украину, где успешно занимался бизнесом. Его семейная фирма Хозхимсервис» получала большие подряды на строительство полигонов ТБО.

Кизименко признал в суде, что в 2014 году помогал создавать российские органы власти на полуострове, хотя при аресте отрицал даже факт своей работы в правительстве Севастополя. Раскаяние было учтено. Суд признал его виновным и назначил пять лет заключения, однако тут же освободил Кизименко от отбывания наказания с испытательным сроком на один год, в течение которого он не сможет покидать территорию Украины без согласования с уполномоченными органами.

Кизименко считают близким к олигарху Ринату Ахметову.