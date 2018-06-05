Политнавигатор - Новости России и Украины
05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Украина

Bloomberg нашел того, кому на Украине жить хорошо


Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял 282 место в рейтинге миллиардеров Bloomberg с капиталом $6 млрд, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Как пишет Bloomberg, за последний год капитал Ахметова вырос на $1,3 млрд. Других украинцев в рейтинге нет.

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Отметим, что самым богатым человеком планеты признан Джефф Безос. Его капитал оценили в $138 млрд.

Также в первой пятерке Билл Гейтс — $93,8 млрд, Уоррен Баффет — $82,5 млрд, Марк Цукерберг — $78,7 млрд и Бернард Арно $77,7 млрд.

Ранее Ахметов занимал 393 место в рейтинге Bloomberg топ-500 самых богатых людей мира.

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