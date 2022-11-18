Блумберг: Турция закроет проливы для российской нефти

18.11.2022  11:40 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, Сюжет дня, Турция, Энергетика


Труция приняла решение присоединиться к санкциям против России, но не заявляя об этом публично.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет агентство «Блумберг».

Труция приняла решение присоединиться к санкциям против России, но не заявляя об этом публично....

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Отмечается, что с 1 декабря Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для судов, перевозящих нефть, если они не имеют страхового покрытия.

В публикации утверждается, что такой циркуляр турецкое министерство транспорта направило судовладельцам.

«Российским нефтяникам свободно получить страховку в рамках нового санкционного режима станет практически невозможно: с 5 декабря она будет доступа лишь танкерам, которые перевозят нефть по цене ниже установленного «потолка».

При этом санкции на страховые услуги станут практически тотальными. К ним присоединилась Британия, где базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I). Она объединяет 13 крупнейших клубов страхования судов (Англии, США, Скандинавии, Японии и т.д.), которые в сумме обеспечивают страховкой около 90% мирового тоннажа морских судов», – отмечается в материале.

Турецкий чиновник из системы контроля за морскими перевозками подтвердил, что новые правила связаны с соблюдением европейских санкций, хотя формально Турция к ним не присоединялась.

По словам чиновника, пострадают танкеры с российским сырьем, если им не удастся получить страховые гарантии на возмещение ущерба в случае ЧП – например, разлития нефти.

По мнению «Блумберг», под ударом может оказаться весь экспорт российской нефти из Новороссийска – около 650 тысяч баррелей в сутки.

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