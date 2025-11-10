«Блумберг»: В Польше растет ненависть к украинцам

10.11.2025 08:51
В Польше растет враждебность в отношении украинцев, что подтверждает местная социология. Об этом пишет американское агентство «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В статье указывается, что президент Польши Кароль Навроцкий проводит политику, предусматривающую сокращение поддержки украинских беженцев. Кроме того он выступил против вступления Украины в НАТО и ЕС, что оказывает влияние на общественные настроения, считает автор статьи.

Неутешительную для украинцев тенденцию фиксирует и польская социология. Так, в прошлом в Польше зафиксирован 651 случай преступлений, совершённых против граждан Украины по национальному признаку.

Отмечается, что в общественном транспорте, что  «всё чаще происходят случаи словесных нападок на украинцев».

Примечательно, что «Блумберг» цитирует покинувшего родную страну киевского журналиста Владимира Скачко, по словам которого, поляки вполне могут устроить резню украинцев.

«Это вполне возможно, потому что враждебность поляков к украинцам медленно, но верно перерастает в ненависть. И когда такие чувства становятся доминирующими, резня неизбежна», — сказал Скачко.

Американское агентство сокрушается, что былой поддержки украинцев в Польше давно уже нет.

«Трещины в этой солидарности сейчас становятся все более заметными, и противодействие поддержке Украины становится центральным моментом борьбы за власть в верхушке польской политики», — резюмирует «Блумберг».

