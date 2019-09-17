«Большинство в день выборов даже не вспомнило, что есть Украина»

17.09.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Низкая явка на прошедших выборах в Крыму совершенно не связана с проукраинскими настроениями жителей полуострова. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов.

Верховная Рада накануне утвердила постановление, где особо отметила, что выборы в Севастополе и Крыму прошли при очень низкой явке. В Киеве это трактуют как свидетельство роста проукраинских настроений. Это действительно так? В чем причина низкой явки?

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Выборы в Севастополе, действительно, обернулись низкой явкой и слабым результатом партии власти. Многие севастопольцы не воспользовались своим правом проголосовать – во многом, справедливо утверждение, что новое законодательное собрание Севастополя избрал Черноморский флот, чьи военнослужащие массово шли на участки.

Однако депутаты Верховной Рады выдают желаемое ими за действительность. Низкая явка никак не связана с проукраинскими настроениями. Большинство севастопольцев в день голосования даже не вспомнило о том, что есть такая страна, как Украина.

Низкая явка и падение рейтинга «Едра» обусловлены множеством причин, и только одна из которых – длившийся годами конфликт между губернаторами и большинством законодательного собрания.

В Севастополе много говорят об откровенном мародерстве чиновников и беспределе правоохранителей! Массово давят мелкий и средний бизнес, запугивают тех, кто своей активностью способен разворошить эту камарилью.

С другой стороны, развивается теневой бизнес, интересы которого, в открытую защищают отдельные севастопольские судьи и правоохранители. Факты многочисленных преступлений умалчиваются, зато практикуются заказные уголовные дела. Вспомним хотя бы резонансные преступления, совершенные лицами кавказкой национальности. И этот перечень можно было бы еще долго продолжать.

В такой атмосфере многие севастопольцы выражают свое неудовольствие, что, несомненно, отражается на выборах и рейтинге правящей партии.

Москве нужно внимательно изучить ситуацию в Севастополе и делать серьезные выводы.

Что можно сказать об изменении состава парламентов Севастополя и Крыма? В Севастополе появляются новые фракции, в Крыму тоже впервые появляется КПРФ. Что это изменит? Оппозиция будет зубастой и боевитой?

Нынешнее увеличение количества депутатов от партий, не представляющих «Единую Россию», на мой взгляд, ничего не изменит. Большинство у единороссов, и этим все сказано.

Насчет зубастой и боевитой оппозиции могу сказать, что время покажет, однако лично у меня на этот счет большие сомнения.

– Выборы в Севастополе проходили на фоне конфликтов внутри «Единой России». Для их урегулирования Москва специально прислала в Севастополь депутата Госдумы Саблина. Справился ли он со своей задачей?

Пока он справился с тем, что внутренние конфликты не слишком широко обсуждались в публичной сфере. И, хотя в «единую команду «Единой России» может поверить только далекий от политики человек, на мой взгляд, внутрипартийные конфликты мало отразились на результатах самой партии.

– Сохранит ли Алексей Чалый влияние на ситуацию в Севастополе, какими инструментами он будет теперь обладать, будет ли у него конфликт уже с новым губернатором?

Несомненно, сохранит, а главными инструментами его влияния и ранее, и сейчас, я считаю, являются не депутаты законодательного собрания, а ориентированные на него севастопольские средства массовой информации.

Тем более, что теперь двое квалифицированных журналистов («Форпоста» и «Первого севастопольского») будут информировать горожан уже не с чьих-то слов, а как депутаты севастопольского Закса, увидевшие проблемы своими собственными глазами и услышавшие о них своими собственными ушами. Что касается конфликта с губернатором, то не вижу смысла гадать на «кофейной гуще».