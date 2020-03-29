Бородай: Эпидемия увеличивает риск наступления украинской армии

29.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Пандемия коронавируса может спровоцировать украинскую армию на попытку наступления в Донбассе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Anna News» заявил первый председатель Совета министров ДНР, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отличие от нас, Украина – это территория, которая в 1990-х годах была оккупирована, и с тех пор она от оккупации так и не избавилась. И там поколения выросли фактически в концлагере под названием «Украина» под жовто-блакытным флагом.

Сейчас там оккупация продолжается, просто условия этой оккупации существенно ухудшились. Потому что теперь там нет метро – оно закрыто, да и вообще, как им там выживать – не очень понятно, с учётом того, что у них в последнее время с экономикой всё плохо.

И было-то всё плохо, честно говоря. Хотя надо сказать, что из СССР Украина вышла республикой, у которой были великолепные экономические показатели, прекрасное, грамотное, квалифицированное население, и всяческие возможности для роста – великолепная промышленность, огромные военный потенциал.

В общем, было всё для того, чтобы стать независимой страной и процветать. Кроме мозгов. Не дано. А раз не дано, Украина страной и не стала – она превратилась в территорию, которую все эти годы успешно грабили как всякие пришлые персонажи, так и туземцы.

А сейчас территория, которая разграблена практически подчистую, оказалась в совсем плохих условиях, и начинает едва-едва выживать. К чему это приведёт? К бунту украинских пейзан с косами и вилами? Может быть», – сказал он.

Бородай уверен, что грядущий кризис подтолкнёт Украину на эскалацию боевых действий в Донбассе.

«От тяжести ситуации никак не изменяется накал ярости. Даже он скорее склонен увеличиваться. Поэтому, вполне возможно, мы увидим в Донбассе новое обострение. Наличие эпидемии коронавируса никак не успокаивает этот накал ярости боевых действий, а только разжигает», – резюмировал экс-премьер ДНР.