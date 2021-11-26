Борщ окончательно перестал быть украинским – «незалежная» начала импортировать свёклу
Украина начала закупать за рубежом свеклу, которой ранее полностью обеспечивала себя самостоятельно.
Об этом сообщает портал EastFruit, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Причиной этого стал рост цен на украинскую продукцию.
«Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, за неделю цены на столовую свеклу выросли в среднем в полтора раза, и сегодня украинские фермеры готовы отгружать данный корнеплод не дешевле 9-12 грн/кг ($0,34-0,45/кг). Столь стремительный рост цен участники рынка объясняют довольно ограниченным предложением данной продукции на рынке — ведь многие заложили свеклу в надежде продать её по максимальной цене весной и пока не готовы открывать овощехранилища, чтобы не упустить возможность сорвать большой куш», — отмечает издание.
Украинская свекла стоит уже более чем в три раза дороже, чем год назад. В результате свеклу начали закупать в соседней Польше по цене 8,00-8,50 грн/кг ($0,30-0,32/кг).
Эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк отмечает, что одной из причин такой ситуации стало бездействие властей.
«В Украине всегда играл свою роль сезонный фактор подорожания. Если раньше действия властей как-то сглаживали эти сезонные «качели», то сейчас они проявляются во всей красе. Очень и очень существенно дорожает борщевой набор», – заявил он в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».
Экономист Александр Охрименко отметил, что кроме свеклы, дорожает и тепличная продукция, видя причину сложившейся ситуации в росте цен на газ.
«Овощи сейчас производятся в основном тепличные, а для их производства нужна энергия. Поскольку очень подорожал газ, себестоимость тепличных овощей в Украине очень выросла. При этом спрос на них упал, меньше начали покупать. Поэтому получилась такая курьезная ситуация, что их проще привезти из-за границы. Пока цена на газ не вернётся к нормальным уровням, цены на украинскую продукцию сохранятся высокими. Грубо говоря, дешёвых тепличных овощей в обозримом будущем вообще не будет в Украине», – сказал экономист.
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