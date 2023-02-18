«Будет страшнее ядерной войны. Россия погрузит мир в хаос» – Чаплыга

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Россия даже без ядерного оружия может в любой момент прижать страны НАТО к стенке и не только отрезать Европу от США, но и уничтожить все американские спутники.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть нечто, страшнее ядерной войны. У вас какая-нибудь платёжная карточка есть? А если я возьму, и ножницами к едрене фене перережу все трансатлантические оптоволоконные линии? Что случится с вашими деньгами? Просто останутся карточки, но пользоваться ими мы уже не сможем. Более того, деньги когда-нибудь может и восстановятся. Но урон экономике будет такой, что эти деньги не будут ничего стоить», – сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что пока Россия готовится к обвалу международной финансовой системы, в странах западного блока началась такая паника, что они даже позабыли об Украине.

«Теперь понятно, почему русские избавляются от доллара и евро. Евро вообще до конца года у них не будет, а доллара нет уже. И почему они купили 400 тонн золота. И почему в НАТО выходит Столтенберг, и рассказывает: «Да х*р со всеми этими украинцами, нам бабло надо, чтобы мы выстроили систему безопасности и контроля трансатлантических оптоволоконных линий связи». А потом выходят русские и говорят: «Вы думаете, что если мы там чики-пики сделаем, то вы потом в космосе сделаете? Эй, Маск, слышишь, ты, красавец. У тебя там гражданская инфраструктура в космосе, а ты её используешь для военных целей. Так мы сейчас её хлопнем, и всё». И Маск сразу пошёл туда же, куда и Столтенберг», – добавил политолог.

Чаплыга уверен, что в скором времени Европа может быть отрезана от США.

«Взрыв «Северных потоков» признан всем миром, цивилизованными и нецивилизованными, как вопиющий акт межгосударственного терроризма. То есть, это совершили некие саботажники, причём государство. Какое-то государство взяло, и по полной программе отсаботировало ФРГ и РФ. А потом выходит некое другое государство, и говорит: «Есть такое подозрение, что совсем скоро отсаботируют трансатлантические коммуникации. Более того, есть подозрение, что всё, как вы делали тогда по «Северным потокам», уже давно заложено там, и осталось только нажать кнопку. А вы можете поискать, только не утоните». Кстати, по поводу спутников – там тоже всё готово. Только кнопку надо нажать. Когда напирает вся эта картина, ядерное оружие кажется детским садом. Уж лучше сто ТЯО кинуть, толку никакого, чем перерезать одно оптоволокно», – резюмировал Чаплыга.