Кедми: Российский флот может отрезать ЕС от США. Был бы приказ

Владимир Гладков.  
15.02.2023 14:52
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


Общественность напрасно уделяет такое внимание недавнему удару морского дрона по мосту в Одесской области – российский ВМФ способен на куда более масштабные операции, но не получает приказа об их проведении.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Общественность напрасно уделяет такое внимание недавнему удару морского дрона по мосту в Одесской области...

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Комментируя нанесение удара российским подводным беспилотником по мосту в Одессе, Кедми отметил, что это довольно рутинная операция.

«То, что происходит на территории Украины – это обычные боевые действия. Они произошли не потому, что у российского флота вдруг появилась такая возможность, а потому что получили на это разрешение. Если бы они получили разрешение на другие, более сложные операции, они бы их провели», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в случае необходимости российский флот способен полностью оборвать связь между США и Европой, а также обрушить значительную часть мирового Интернета.

«Если российский флот получит приказ взорвать все нефтепроводы, которые ведут из США в Европу – они их взорвут. Если получат приказ взорвать все кабели связи между США и Европой – они их взорвут. Вопрос не в их профессиональном мастерстве и способностях, а в том, дадут ли им такой приказ.

Российский флот может полностью отрезать США от Европы, все кабели будут взорваны. Включая те, которые идут в Исландию, где находится центр Интернета и Гугл. Машинки-то стоят в Исландии», – добавил Кедми.

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