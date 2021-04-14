«Будет трагедия». Украинская дипломатия приуныла после звонка Байдена Путину

14.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На переговорах лидеров США и России могут быть достигнуты договоренности о том, что Украина никогда не будет принята в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский дипломат, бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам дипломата, сценарий может быть похожим на разрядку времен «Холодной войны», когда США отказались от применения силы в отношении Кубы и убрали ракеты из Турции.

«Американцы почему сейчас вынуждены пойти на определенный диалог с Россией? Потому что Россия идет в Китай, и это самая большая угроза по формуле Киссинджера для американской безопасности. По крайней мере нейтральная Россия нужна Америке, даже не проамериканская. А сейчас она фактически разыгрывает другую карту.

И если американцы начнут двигаться, то состоятся договоренности без нас про нас. И она может быть публичной, тогда нам продиктуют эти условия, или она может быть такой, как после Карибского кризиса по Кубе. О чем тогда договорились, не все было публичным – американцы взяли обязательства никогда больше не применять силу против Кубы, и до сих пор они их выполняют. И взяли обязанности вывести ракеты с Турции.

Так могут и американцы сказать – забудьте, мы вам пообещали, подпишут, что мы никогда не позволим, чтобы Украина была членом НАТО. Это будет трагедия, потому что мы будем продолжать идти за иллюзией», – заявил Чалый.

Напомним, накануне президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Стороны договорились провести двустороннюю встречу и обсудить проблемные вопросы в отношениях между двумя странами.