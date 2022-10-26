Бюджетное правило в России сохраняется – депутатов отогнали от национальной кубышки

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Бюджет РФ на следующие годы предусматривает сохранения бюджетного правила, то есть консервации сверхдоходов от продажи углеводородов в Фонде национального благосостояния. Ранее в правительстве уверяли, что бюджетное правило отменят.

Вопрос об этом сегодня в Госдуме задал депутат от «Справедливой России» экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках модифицированного бюджетного правила, о котором не всем своим коллегам правительство сообщило, Минфин в следующем году замораживает 939 млрд.рублей в Фонде национального благосостояния и тут же берет внешние займы на 1,7 трлн.рублей. Похожие вещи предполагается делать и в последующие годы. В чем смысл этого, помимо главного приоритета бюджетной политики РФ – субсидирования за наш счет крупнейших финансовых спекулянтов за счет наращивания заведомо ненужного госдолга?», – сказал Делягин.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что средства ФНБ будут инвестированы в экономику.

«Если у нас не будет резерва на случай различных непредвиденных ситуаций, то и цена наших заимствований будет совершенно иной. Пока есть подушка безопасности, мы можем занимать на рынке на условиях, которые нас устраивают. Мы в следующем году предусматриваем сохранение принципов бюджетного правила и отправляем часть ресурсов в Фонд национального благосостояния. На рынке мы сможем занять более 3,5 трлн рублей. В этом нет ничего особенного, потому что в последующие годы ФНБ будет инвестироваться в те проекты, которые мы отобрали. Это дорога Москва-Казань, порт в Усть-Луге, пополнение парка воздушных судов, поддержка Восточного полигона. На все это нужны деньги. ФНБ служит нам фондом для непредвиденных обстоятельств. Но основная наша идеология: ФНБ – на инфраструктурные инвестиционные проекты. А для дефицита бюджета будем больше ориентироваться на займы», – сказал Силуанов.

В этом году В результате санкций оказалась заморожена почти треть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенная в валютах недружественных стран, что эквивалентно примерно 4–4,5 трлн рублей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Минфин сделал «все, чтобы страна деградировала».

«Кто там командует? Силуанов? Кудрин продолжает ту же линию. Это пораженцы из 90-х, которые с Ельциным продали страну, пропили и размотали и продолжают эту политику в условиях войны. Хочу обратиться к президенту. Я бы такой бюджет не подписал», – заявил Зюганов журналистам.

По его словам в следующем году из России вывезут 264 млрд долларов.