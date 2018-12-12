Бывший глава контрразведки ЛНР сделал серьезное заявление

12.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко введением военного положения в 10 областях на востоке Украины пытается искусственно отделить жителей данных территорий в своих политических интересах, что может послужить началом возобновления проекта «Новороссии».

Такое мнение в эфире YouTube-канала «День ТВ» высказал экс-глава контрразведки ЛНР Владимир Громов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь этот раздрай, который делают нынешние политические элиты на Украине, никому не доставляет никакого удовольствия. По сути дела, там образовалось два субъекта – народ Украины и политбомонд, который всячески пытается любой ценой удержаться у власти. Поэтому они стараются создавать какие-то свои анклавы, то есть отступные территории.

Объявление военного положения в 10 областях – это, по сути дела, разделение Украины. По большей части это можно даже рассматривать, как старт проекта «Новороссия 2.0». Порошенко и украинские политэлиты, понимают, что они не в состоянии удержать всю территорию своими методами и способами, и долго их власть не сможет существовать. Поэтому для того, чтобы создать для себя электоральное поле на Западной Украине, и делается отторжение этих 10 областей», – резюмировал контрразведчик.

Напомним, что ранее аналогичный вывод сделал украинский политолог Вадим Карасев, заявив о том, что введение военного положения внесло новый раскол на Украине и символично реанимировало проект Новороссии.