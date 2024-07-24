Бывший партнер Порошенко и организатор блокады ПМР замахнулся на пост президента Молдовы

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Экс-премьер-министр Молдовы Василий Тарлев, который 3 марта 2006 года ввёл совместно со своим украинским коллегой Юрием Ехануровым режим блокады Приднестровья, а впоследствии разрушил Республиканский стадион в Кишинёве, будет баллотироваться на пост президента Молдовы, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ныне Тарлев возглавляет партию «Будущее Молдовы.

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«В Молдове тяжелейшая ситуация, а местами даже хуже, чем в 90-х годах. Я, как человек, который имел честь управлять правительством Молдовы на протяжении многих лет, могу подтвердить свою ответственность за ситуацию в стране, и принимаю предложения тысяч граждан, проживающих как в стране, так и за её пределами, вернуться в политику и принять участие в президентской гонке, которая состоится 20 октября этого года. Я готов принести благосостояние, стабильность и декриминализацию, поддержать традиционные духовные ценности. Родина в опасности! Я уверен, что мы вместе можем решить многочисленные проблемы», – сказал Тарлев в ходе своего брифинга.

Он обратился к бывшему президенту страны Владимиру Воронину, возглавляющему Партию коммунистов, с призывом объединить усилия. Завершил Тарлев своё выступление словами «Да поможет нам Бог!».

В 90-х годах Василий Тарлев был генеральным директором кондитерской фабрики «Букурия» и сотрудничал с будущим президентом Украины Петром Порошенко, который представлял интересы фонда Bucuria-Privatinvest. Уже в должности премьер-министра страны, 3 марта 2006 года, Василий Тарлев, совместно с его украинским коллегой Юрием Ехануровым, заключили соглашение об особом порядке оформления экспорта и импорта в Приднестровье, которое, согласно «Меморандуму Примакова» от 1997 года, пользовалось свободой внешнеэкономической деятельности.

Отныне приднестровские экономические агенты были вынуждены регистрироваться в таможенных органах Молдовы. В Приднестровье эту меру сочли вероломным объявлением экономической блокады и в ответ провели референдум 17 сентября 2006 года, на котором 97% жителей самоопределившейся республики высказались за независимость и последующее присоединение к Российской Федерации.

Тарлев прославился сносом Республиканского стадиона, якобы с целью построения нового спорткомплекса по стандартам УЕФА. Деньги на новый стадион найдены не были, на месте стадиона образовался пустырь, обросший бурьяном, а впоследствии США добились приобретения этой территории для строительства нового комплекса своего посольства.

После своей отставки в 2008 году Тарлев попытался проявить себя на левым фланге молдавской политики, создал организацию «Друзья России в Молдове» и пытался во главе нескольких политобъединений попасть в молдавский парламент, однако не преодолевал электоральный барьер. В последний раз партия «Возрождение», возглавляемая Тарлевым, получила 0,26% голосов избирателей.

Тем не менее, Тарлев в апреле 2024 года посетил Москву и принял участие в конференции под эгидой НПО «Евразия», возглавляемого депутатом Госдумы РФ Алёной Аршиновой. Многие эксперты считают Тарлева резервным кандидатом в президенты от политэмигранта Илана Шора.