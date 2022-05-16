«Целый склад»: в Севастополе обнаружили криминальный схрон

16.05.2022  18:19 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Криминал, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал


В Севастополе в казематах 16 береговой батареи туристы обнаружили склад одежды.

Собранные в большие полиэтиленовые пакеты вещи, обувь, одеяла были спрятаны от посторонних глаз в дальних помещениях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе в казематах 16 береговой батареи туристы обнаружили склад одежды. Собранные в большие...

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Фортификационное сооружение, расположенное между поселками Любимовка и Учкуевка, неизвестные превратили в склад. Судя по состоянию вещей, они здесь находились не долго – ни отсыреть, ни пропитаться запахом казематов они не успели.

«Два последних каземата полностью забиты вещами – женская, детская, мужская, одеяла, сумки, обувь, – рассказала телеканалу «Первый Севастопольский» жительница Симферополя Ксения Цыбульская, которая наткнулась на склад. – Предполагаю, что это сброс гуманитарной помощи, место идеальное, почти никто не ходит».

На месте обнаружили двоих местных жителей, которые перебирали вещи в поиске лучших. Весть о складе разнеслась довольно быстро. За несколько дней все мешки разорвали, а вход в казематы превратили в свалку. О находке известили правительство Севастополя и штаб «Мы вместе. Севастополь», где занимаются сборов гуманитарной помощи для беженцев и жителей Донбасса.

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