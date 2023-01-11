Чего бы лишилась Россия, завершив СВО в мае 2022

Владимир Гладков.  
11.01.2023 20:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Несмотря на очевидные угрозы затягивания проведения СВО, в этом процессе можно рассмотреть и позитивные результаты, которых нельзя было бы добиться, проведя молниеносную спецоперацию.

Об этом в эфире канала «Царьград» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на очевидные угрозы затягивания проведения СВО, в этом процессе можно рассмотреть и позитивные...

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«Я безусловный противник затягивания СВО, потому что это ведёт к серьёзным угрозам России. В первую очередь, это падение авторитета ВС РФ в мире – не могут справиться даже с Украиной, это нарастание внутриполитической напряжённости, это излишне увеличенный расход оружия и боеприпасов. Это всё – безусловно. Но есть и целый ряд позитивных последствий.

Если бы мы решили задачу в мае, то не встал бы вопрос о радикальной модернизации ВС, это очень ценно. Второе, частичная мобилизация, конечно, была трагедией, кончилась трагедией для большого числа семей, но была отработана система модернизации.

В-третьих, самое главное, произошла морально-психологическая мобилизация российского общества. Произошло идейное расслоение российского общества на радикалов либералов-западников, которые уже однозначно воспринимаются как враги, и традиционалистов-патриотов», – сказал Сивков.

Также он отметил позитивные сдвиги и в руководстве страны.

«И самое главное заключается в том, что именно такая поляризация и дифференциация является прологом и основой кадровой революции России, без которой обеспечить процветание нашей страны будет невозможным.

Под кадровой революцией я имею в виду устранение этой либеральной западнической мути из руководства страны. И даже судя по выступлению секретаря Совбеза Патрушева, руководство страны это очень хорошо понимает и к этому готовится. Это очень благоприятная новость», – подчеркнул эксперт.

Заключительным же позитивным моментом Сивков назвал полное уничтожение советского арсенала у ВСУ, после чего Запад вынужден дозированно поставлять Украине натовскую технику, что, в свою очередь, даёт России шанс относительно безболезненно уничтожать и изучать её, что очень пригодится в дальнейших столкновениях непосредственно с НАТО.

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