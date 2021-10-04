Черногорские националисты просят Варфоломея отозвать томос для Сербской православной церкви

04.10.2021 19:42 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров

Черногорское националистическое движение «Ловченские стражи» начало сбор подписей под обращением к Священному Синоду Вселенского Патриархата для «пересмотра томоса, который в 1922 году был дан Сербской Православной Церкви Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев».

Об этом сообщает in4s.net, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Движение, изначально сформированное с целью не допустить восстановления Сербской Православной Церковью снесенной коммунистами часовни митрополита Петра II Негоша в Ловчене, теперь хочет у этой же церкви отобрать томос Константинополя, дарованный после образования Королевства сербов, хорватов и словенцев (впоследствии Югославии).

Получение томоса стало возможно, когда Белград собрал в своих границах все исторические сербские земли, и стало возможным возрождение Сербской патриархии, упраздненной османами в 1766 году.

«Даже после 21 мая 2006 года, когда Черногория получила независимость, Митрополия Черногорская и Приморская, являющаяся неотъемлемой частью Патриархата Белграда, Сербской Православной Церкви продолжает действовать в независимом и международно признанном государстве Черногория, – негодуют «Ловченские стражи». – Священный Синод Вселенского Патриархата и Его Святейшество Архиепископ Константинопольский Варфоломей, Вселенский Патриарх должны, в соответствии с канонической структурой, уважать изменение фактической ситуации и пересмотреть томос, предоставленный Сербской Православной Церкви в 1922 году в силу нескольких причин: 1. Югославия больше не существует; 2. Явный раскол возник в Православной Церкви в Македонии; 3. Черногорцы 31октября 1993 года на Черногорском соборе под открытым небом, в духе черногорской традиции, восстановили автокефальную Черногорскую Православную Церковь и выбрали в качестве своего церковного вождя господина Антония Абрамовича, тогдашнего клирика Русской Православной Церкви в Канаде (Торонто); 4. после 21мая 2006 года на основании результатов референдума, перестало существовать государство Сербия и Черногория. Наконец, православные церкви являются не столько национальными, сколько соборными и поместными. Один народ, одно государство, один духовный лидер».

По мнению раскольников, «из всех православных церквей только СПЦ и РПЦ имеют епархии за пределами своих государственных территорий, что противоречит церковному праву и православным канонам». А потому призвали Вселенский патриархат «пересмотреть томос» и объявили сбор подписей под соответствующей петицией, как среди граждан Черногории, так и среди представителей черногорской диаспоры.

«Судя по цитатам из текста будущей петиции, легко сделать вывод, что «Стражи Ловчена» лучше справляются, когда жгут покрышки, чем когда они пишут о церковном порядке и каноническом праве… Сербский Патриархат был обновлен в 1922 году, а томос Вселенского Патриархата признал его автокефалию в пределах его канонической юрисдикции. Речь идет не о создании новой автокефалии, а о признании старой и многовековой автокефалии Сербской церкви. И в православном мире никто не видит в этом акте ничего проблемного, за исключением «Ловченских стражей», которые, надо признать, не принадлежат к православному миру. Автокефалия Сербской Православной Церкви была общепризнанной на протяжении веков, а томос, содержание которого безуспешно оспаривается «Ловченскими стражами», действует в жизни Церкви Христовой на протяжении целого столетия», – прокомментировал потуги раскольников ставрофорный протоиерей, доктор богословия Велибор Джомич.

Велибор Джомич