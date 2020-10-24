Черноротая соратница Зеленского вляпалась в антисемитский скандал

24.10.2020, Винница, Тарас Стрельцов

Кандидатка в депутаты винницкого горсовета от «Слуги народа» Елена Жучинская разразилась нецензурной бранью, сдобренной антисемитским выпадом, из-за штрафа на парковке.

Скандальное видеообращение женщина опубликовала в «истории» в своём «Инстаграм», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я только что ох…ла, б…дь. Я стояла на разметке, б…дь, в центре города, на месте для парковки. Эти пи…сы, на…й, б…дь, эта «Муниципальная стража», конченые, б…дь, просто пи…ц! Наклеили мне, на…й, штраф. В смысле, б..дь? Это что за на….й, б….дь? Пи….ц, б…дь. Как, на….й, справляться с этим жи@измом, б….дь, вечным?» – истерила Жучинская в своём авто.

После поднявшегося шума, женщина записала ещё одно видеообращение, где сказала, что ей «по….й», а «быдло-Мунициавльная стража» всё равно не права, чему у неё есть доказательства. В сети произошедшее назвали «Очередным зашкваром от «Слуги народа».

Кроме того, на сайте Объединенной еврейской общины Украины сообщили, что займутся исследованием высказывания Жучинской на предмет антисемитизма.

«Стоит отметить, что если по мнению ОЕОУ в заявлении Елены Жучинской будут обнаружены признаки антисемитизма — организация обратится в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного дела по 161 статье УК Украины (разжигание межнациональной розни)», – говорится в сообщении.

Отметим, что по информации сайта ЦИК Украины, Жучинская Елена Анатольевна (09.02.1985 г. р) баллотируется на местных выборах в депутаты Винницкого городского совета от политической партии «Слуга народа». Является гражданкой Украины, с высшим образованием, беспартийная. Также она является директором ЧП «Винницкий центр информационных технологий», проживает в Виннице. В своём профиле Жучинская называет себя «журналистом и гештальт-терапевтом».