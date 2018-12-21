Что там у партнёра Эрдогана?

21.12.2018, Москва, Александр Ростовцев

В деле вокруг закупок Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» закручивается новая интрига.

20 декабря Госдеп США одобрил возможный контракт по продаже Турции своих зенитно-ракетных комплексов «Patriot» PAC-3 на общую сумму в $3,5 млрд.

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Этот финт ушами был сделан на фоне уже подписанного твёрдого кредитного соглашения о поставках российских ЗРК С-400 «Триумф» в Турцию в 2019 году. Объём контракта оценивается в $2,5 млрд, и речь идёт о развёртывании четырёх полков С-400 вокруг стратегически важных турецких объектов уже осенью 2019 года.

И вот, в момент, когда Анкара готова оплатить часть сделки с Россией, в её дверь вновь постучались продавцы американского военного железа.

США в очередной раз напомнили Турции о том, что в случае размещения ею ЗРК С-400 на своей территории, она потеряет не только право на участие в поставках новейших истребителей F-35. Американцы могут вообще запретить продажу Турции оружия собственного производства, а также создать дополнительные неприятности, введя санкции в рамках закона CAATSA (о противодействии недругам Штатов) против физических и юридических лиц, вовлечённых в сделку по С-400.

Янки, в частности, опасаются, будто российская разведка сможет получить секретную информацию о важных узлах F-35, «заточенных» для преодоления системы ПВО с использованием С-400, производство которых планировалось развернуть в Турции.

Согласно поступившей неофициальной информации, Турция всё-таки проявляет интерес к закупке у США 4-х батарей Patriot PAC-3 с небольшим количеством ракет, равному полковому боекомплекту.

В Москве не видят проблемы, если Турция дополнительно к С-400 закупит ещё и американские PAC-3, поскольку эти контракты не взаимосвязаны, и одно другому не мешает.

Зато наличие двух конкурирующих систем ЗРК у турок мешает американцам. Почему?

Всё дело в наличии/отсутствии «закладок» в программном обеспечении экспортного вооружения. Американская боевая техника спроектирована таким образом, что свой своего не бьёт. Американские истребители, проданные разным странам, в случае военного конфликта не смогут атаковать друг друга. Соответственно, против них нельзя будет применить и американские ЗРК «Patriot». Вся оборона страны при таком раскладе становится ущербной.

По заверениям представителей «Ростеха», в экспортных версиях российских ЗРК программный код открыт, что гарантирует поражение средств воздушного нападения любого противника. «Ростех» гарантирует, что в случае войны или ещё какого-либо конфликта его изделия не будут дистанционно отключены или подвергнуты удалённому администрированию.

Это более чем серьёзная причина для Эрдогана не складывать все яйца в одну корзину и иметь на вооружении конкурирующие системы ПВО.

Тем не менее, на днях информационное агентство Bloomberg сделало наброс на вентилятор, распространив заявление, будто Анкара обратилась к американской стороне с предложением по-тихому изучить комплексы С-400 после доставки их в Турцию.

Тем самым Эрдоган якобы посылал сигнал Америке о начале нормализации отношений и верности союзническим принципам в рамках НАТО.

Представитель МИД Турции немедленно дезавуировал заявление Bloomberg, сообщив, что от руководства его страны такого предложения американцам не поступало.

В настоящий момент трудно сказать, что в этом правда, а что нет. Подробности контракта о поставках Турции С-400 знают только те, кому знать об этом положено. Факт, что Турция получит вместе с ЗРК и полную документацию на С-400. Не забудем, что Анкара при заключении соглашения ставила одним из условий локализацию производства части узлов С-400 на её территории.

Таким образом, можно предположить, что передача материалов об С-400 третьей стороне незаконна, и турки не станут рисковать, разрешив американцам «осваивать» технологии С-400 под угрозой потери перспективного производства, а вместе с ней и определенной степени свободы.

Это не говоря уже о кардинальных различиях в ТТХ комплексов, играющих против однозначного выбора «Patriot».

Пока что заявление Bloomberg выглядит попыткой добавить гнильцы в удачно складывающийся процесс военно-технического сотрудничества России и Турции.

С другой стороны, как отмечают компетентные аналитики, с турецким контрактом далеко не всё так ясно, как казалось до недавнего времени. Турецкая сторона ещё может пойти на попятную. Всё станет окончательно ясно, когда на счета российских банков в полном объёме поступят деньги, турецкие расчёты пройдут обучение в России, а отгруженные туркам С-400 займут свои места на боевом дежурстве.

В практике оружейной торговли России есть факты срыва твёрдых контрактов, и даже возврат денег за уже проданное оружие. Турция вообще и Эрдоган в частности – партнёр, с которым ухо надо держать востро. В остальном – время покажет.