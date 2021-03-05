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05.03.2021, Севастополь, Виктор Орлов
 
Дзен, Крым, Образование, Россия, Севастополь
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Что творят «оккупанты»: Россия построила новую школу в Севастополе


В Севастополе всего за несколько месяцев построена новая школа. Она возведена в микрорайоне Шевченко на пустыре, который в украинские времена сначала сомнительным способом застолбили застройщики, а потом шли различные тяжбы.

Новая школа построена в рамках российского федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

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Основу образовательной программы составляют учебные курсы, направленные на предпрофильную подготовку по информационно-технологическому и гуманитарному направлениям. Обучение будет организовано в одну смену. Часть средств на строительство школы выделило правительство Москвы.

Рядом также строится новый детский сад.

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