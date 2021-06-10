Что творят «оккупанты»: В Севастополе появится новый дворец, которых не строили со времен СССР

В Севастополе появится новый дворец культуры в активно развивающемся после 2014 года микрорайоне Казачья бухта, месте базирования морской пехоты Черноморского флота.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Государственные объекты подобного уровня не строились в городе с советских времен, поэтому новый современный центр послужит хорошим толчком в развитии как бухты Казачья, так и Севастополя в целом.

Будущий культурно-досуговый центр охватывает большую территорию – порядка 4 гектаров. 60% из них будет озеленено и благоустроено. Проектом центра предусмотрено создание зрительного комплекса на 400 мест, сценической и кружковой зон, кафе, служебных и технических помещений», – сообщил глава Гагаринского района Алексей Ярусов.