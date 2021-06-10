Что творят «оккупанты»: В Севастополе появится новый дворец, которых не строили со времен СССР
В Севастополе появится новый дворец культуры в активно развивающемся после 2014 года микрорайоне Казачья бухта, месте базирования морской пехоты Черноморского флота.
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«Государственные объекты подобного уровня не строились в городе с советских времен, поэтому новый современный центр послужит хорошим толчком в развитии как бухты Казачья, так и Севастополя в целом.
Будущий культурно-досуговый центр охватывает большую территорию – порядка 4 гектаров. 60% из них будет озеленено и благоустроено. Проектом центра предусмотрено создание зрительного комплекса на 400 мест, сценической и кружковой зон, кафе, служебных и технических помещений», – сообщил глава Гагаринского района Алексей Ярусов.
Помимо этого в Казачьей бухте завершается строительство общеобразовательной школы на 704 места, а также приступили к строительству детского сада на 280 детей и поликлиники на 320 посещений в смену.
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