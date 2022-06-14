«Что у вас происходит?» – Кинаху стыдно представлять Украину на зарубежных форумах

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Новости Украины

На границе Украины со странами ЕС есть две очереди: одна из украинских беженцев на выезд, другая – из автомобилей премиум-класса на въезд.

Об этом сказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах на канале UKRLIFE.TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что благодаря нулевой ставке на импорт всего подвижного состава, украинский бюджет уже потерял 15 миллиардов гривен. При этом беспошлинно завозятся не только бронемашины для ВСУ или автомобили «скорой помощи», но и легковые авто.

«Лично я был на ряде мероприятий в Польше и недавно на Балтийском экономическом форуме по восстановлению Украины, и мне задают наши партнеры вопрос: что у вас происходит? С одной стороны границы, со стороны Украины, стоят очереди наших людей, беженцев, которые ищут спасения в Европе, с противоположной стороны стоят километровые очереди автомобилей, которые украинцы ввозят в свою страну – vip-автомобилей, трейлеров и т.д.», – указал Кинах.

Эти вопросы, по его мнению, нельзя решать, не прогнозируя последствий. Их приходится исправлять, но при этом уже есть потери – доходная часть бюджета выполняется на 40%. Остальное – это займы и гранды. Финансовая помощь только на 35% безвозмездная, а остальное – это долги, которые придется возвращать.