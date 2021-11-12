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12.11.2021 15:00
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса
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«Cитуация, которой не было никогда»: Бойко предупреждает об остановке промышленности Украины

Новости УкраиныВысокие цены на газ и энергоносители могут привести к тому, что украинские промышленные предприятия...

Высокие цены на газ и энергоносители могут привести к тому, что украинские промышленные предприятия станут нерентабельными и остановят работу.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил экс-министр энергетики Украины, бывший вице-премьер Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Украина впервые столкнулась с такими высокими ценами на энергоносители и это является катастрофой для промышленности.

«Уже сегодня наша промышленность начинает получать газ по цене приблизительно тысяча долларов. Это уникальная ситуация, которой не было никогда. В прошлом году та же наша промышленность получала газ приблизительно в три раза дешевле.

Дело в том, что сегодня промышленность, по подсчетам Федерации работодателей, почти половина предприятий может просто остановиться. Потому что, если в себестоимости продукции предприятия 30% – энергоносители, то такое увеличение цен на газ, на электрическую энергию просто остановит предприятия. А это потеря рабочих мест, бюджетов, это реальная катастрофа для промышленности», – заявил Бойко.

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