Данилов раскритиковал западных спикеров, усомнившихся в победе Украины и заподозрил их в смене ценностей

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Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов засомневался в том, что у Украины и Запада одинаковые ценности.

Об этом он заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов раскритиковал участников дискуссии за то, что они в своих речах допустили сомнение в победе Украины и ее возможное истощение.

«Странная дискуссия у нас тут – вспоминают почему-то про Путина, про вещи, которые не имеют отношения к процессам – истощение, какие-то еще вещи. Вы вообще, коллеги, о чем? Нам нужно понимать и дать оценку очень простым вещам. Что такое ценность? О какой ценности идет речь. Если ценность свободы, жизни человека является ключевой вещью, давайте об этом будем говорить», – сказал секретарь СНБО.

«Если ценность и цены для кого-то – это однокоренное, то мы тут не при чем, потому что мы доказали, что для нас ценность, свобода являются ключевыми вещами. Есть ли оно так на сегодняшний день для Запада – мне сложно сказать с учетом того, что тут происходит. И это очень важная вещь, о чем мы вообще с вами говорим?», – заявил Данилов.