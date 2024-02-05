Депутат и инженер ВПК: на Украине продолжает действовать пророссийское подполье

Игорь Шкапа.  
05.02.2024 13:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Спецслужбы


Несмотря на угрозу жестких репрессий, граждане Украины продолжают сотрудничать с Россией, оказывая ей помощь в денацификации и демилитаризации.

Так, об очередном задержании подпольщиков отчиталась пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на угрозу жестких репрессий, граждане Украины продолжают сотрудничать с Россией, оказывая ей помощь...

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«Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ. В результате спецоперации одновременно задержаны 5 российских агентов, действовавших в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. Злоумышленники разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на прифронтовых территориях.

Также фигуранты пытались обнаружить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Кроме того, их интересовали геолокации и особенности работы промышленных мощностей, где ремонтируют тяжелое вооружение украинских войск», – говорится в сообщении.

Кроме того, подпольщики собирали сведения о последствиях прилетов и «верифицировали» координаты.

Действовали участники группы по отдельности.

«Так, среди задержанных была чиновник отдела одного из горсоветов Донетчины. Кроме нее в области находились еще два вражеских агента – экс-глава местного коммунального предприятия и жительница Краматорска.

Другой участницей вражеской группы оказалась инженер-технолог одного из оборонных предприятий Запорожья. Фигурантка «сливала» в ФСБ разведданные по ремонту боевой техники на производственных мощностях завода. Еще одним российским агентом оказался чиновник транспортной компании с Одесчины. По указанию российской спецслужбы он собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ», – сообщает СБУ.

При этом указывается, что «каждый из фигурантов являлся активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах».

«Пятерка» арестована. Подпольщикам грозит пожизненное заключение.

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