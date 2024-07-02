Депутат Рады: Полдня без света – это наш вклад в победу
Киевлянам может не нравится отключение электроэнергии, которое длится по 12 часов, но они должны понять, что это их цена за желание воевать и евроинтегрироваться.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил депутат от фракции «Батькивщина», экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Киев в этом плане защищен силами противовоздушной обороны и тут кардинально могут быть только проблемы с электроэнергией. Киевлянам не нравится, я все понимаю, дорогие мои киевляне. Но, извините, это цена войны. Мы же с вами патриоты, мы же все с вами сейчас евроинтеграторы.
Если спросить, выйти на улицу, 95% скажут: «Война до победы, война и все». Так вот – цена войны, она такая и есть, если не страшнее. Потому что если сравнить с тем, какие экзамены сейчас у наших воинов, сколько там парней и девушек гибнут, какая цены для страны в целом. Так, извините, эти часы без света – это наш «крест» и взнос в победу», – заявил Кучеренко.
Спасибо!
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