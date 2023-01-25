Депутаты Госдумы храбро взяли себя слабо – но им слабо верят

Елена Острякова.  
25.01.2023 22:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 172
 
Дзен, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы


Декларации о доходах российских депутатов и сенаторов теперь будут публиковать в обобщенном виде.

Соответствующий закон приняла сегодня Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Декларации о доходах российских депутатов и сенаторов теперь будут публиковать в обобщенном виде. Соответствующий...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Несмотря на предоставленную законом возможность, каждый депутат имеет право опубликовать свою декларацию добровольно, считает спикер Вячеслав Володин.

«Вся риторика в отношении того, что нам запрещают, она на самом деле разбивается в пух и прах. Никто никому ничего не запрещает. Наше с вами право. Если возьмет и опубликует свою декларацию, это его право. Более того, он правильно поступит. А если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорить об открытости, это двойные стандарты. Вот мы с Алимовой (депутат от КПРФ –ред.) опубликуем, мы избирались от Саратовской области. Нам нечего скрывать. Если человек собирается переизбираться, если он хочет завоевать доверие избирателей, конечно, он должен быть открыт, рассказать, откуда у него имущество, где, какое. А дальше – либо будет доверие, либо нет», – сказал Володин.

О намерении по-прежнему публиковать свои декларации уже заявила фракция КПРФ.

«Публикация или непубликация депутатами и сенаторами деклараций о доходах и имуществе становится теперь инструментом пиара. Кто-то добровольно опубликует, кто-то воспользуется возможностью не публиковать. Если нет реальных дел, расскажи о своей скромности в быту. Или расскажи, что имярек не скрывает, что он человек обеспеченный. Объяснять отказ от публикации будет посложнее. Но и тут выкрутятся», – написал в своем ТГ-канале политтехнолог Константин Косачев.

«Открывается на самом деле пространство вариантов: например, в чем больший риск? Скрыть декларацию и отбиваться от обвинений “у него там дворцы”? Или показать дворцы? Или постараться, приложить усилия, чтобы гордо показать отсутствие дворцов? И возможно, выяснить, что избирателю это все было совершенно безразлично!», – иронизирует его коллега Анна Федорова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть