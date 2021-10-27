Директор московского музея: «Крым не отдадим, но платить Украине придется»

27.10.2021 11:36 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Изначально было понятно, что скифское золото из крымских музеев Нидерланды, где экспонировалась эта коллекция, не вернут на полуостров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева, давая оценку решению апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По ее словам, и российское, и украинское музейное законодательство писалось с советских образцов, а поэтому «правила игры» очень похожи.

«Согласно законам России, предметы, которые мы храним и изучаем, не принадлежат музеям. Они принадлежат государству, в данном случае — Украине. Соответственно, музей получает право оперативного управления. И это общепринятая практика. Если мы с вами говорим про аналогичные ситуации в мире, как правило, в суде принимают решение о возвращении экспонатов государству», – сказала Лихачева «Московскому комсомольцу».

Она добавила, что в случае со скифским золотом есть тонкость, касающаяся того, что предметы хранятся там, где они найдены.

«Но это сомнительный аргумент, если вспомнить про мрамор Парфенона и про египетскую коллекцию Лувра. С точки зрения юридической то, что золото будут возвращать Украине, было понятно изначально», – говорит директор музея.

Она также добавила, «идет судебный спор между странами».

«Он не закончится, пока не будет решен вопрос со статусом Крыма, и здесь скифские сокровища – не самая серьезная проблема. По логике вещей, многое из того, что хранилось на территории полуострова, было собственностью Киева. Рано или поздно нам придется её выкупать, платить компенсацию. Крым мы, конечно же, не отдадим. Но если Украина пойдет в суды, она их выиграет», – считает Лихачева.

Лихачева была назначена директором музея в 2017 году приказом тогдашнего министра культуры Владимира Мединского. Правда, перед этим 29 сотрудников музея направили письмо министру культуры и премьер-министру с просьбой не допустить назначения Лихачевой, как «получившей высшее образование только в 2014 году, не имеющей научной степени и веса в научных кругах, не обладающей опытом ведения ни выставочных, ни издательских проектов, участия в конференциях, дискуссиях и круглых столах».

Читайте также «Эксперты: Скифское золото не имеет отношения к Украине»