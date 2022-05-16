Диверсия? Организаторы патриотического тура «Zа ВМФ!» неловко оконфузились в Севастополе

16.05.2022  20:51 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Спецоперация


Севастопольцы высмеяли организаторов концерта патриотического тура «Zа ВМФ!», который прошел в День Черноморского флота на площади Нахимова.

К концерту и исполнителям у гостей и жителей города-героя претензий нет, но оформители сцены явно имеют проблемы с географией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастопольцы высмеяли организаторов концерта патриотического тура «Zа ВМФ!», который прошел в День Черноморского флота...

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«Концерт отличный, только почему на карте Севастополь оказался в районе Астрахани, а Владивосток на Камчатке???? – поинтересовались севастопольцы у губернатора в его телеграм-канале. – Указали Севастополь не там, где он должен быть! Стыдно в Севастополе так облажаться!».

«Да, с географией у организаторов не просто плохо, а очень плохо. Даже не ноль, а цифра с минусом. Грустно, друзья. Дело хорошее затеяли, а ложка дегтя портит впечатление (по крайней мере на картинке!)», – вторят комментаторы в ВК «Подслушано в Севастополе».

Есть среди комментаторов и такие, что склоняются к версии намеренной дезинформации и дезориентации в точном месте расположения баз военно-морских флотов России.

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