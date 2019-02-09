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09.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЕС, Украина, Экономика коллапса
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Для Евросоюза Украина – это бомж с улицы

Разрекламированное режимом Петра Порошенко решение Верховной Рады о включении в Конституцию курса на вступление в ЕС и НАТО – бутафория, поскольку сегодняшняя Украина для Евросоюза сравнима с бомжом с улицы.

Такое сравнение на пресс-конференции в Киеве озвучил руководитель аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это дивное решение ни на йоту не приблизит Украину ни к Евросоюзу, ни к НАТО. Почему? Потому что самая бедная и самая коррумпированная страна Европы ни НАТО, ни Евросоюзу не нужна.

Вы в здравом уме пустите в свой дом бомжа с улицы? Разве что вы – Мать Тереза. А европейцы – люди предельно прагматичные. Если бы Петр Алексеевич действительно, а не на словах, хотел двигать Украину в НАТО и ЕС, то вот эти пять лет надо было давать хотя бы процентов пять экономического роста в год и провести реальные, а не фейковые реформы. Такие, как судебная, чтобы в страну заходили деньги.

А пока у нас основными инвесторами являются наши заробитчане и Россия,» – сказал Золотарев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина заняла «почетное» место в списке самых нищих стран мира.

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