Троекратное преимущество над противником – это не только количество бойцов, но их обеспечения во всём, включая беспилотники, по числу которых даже сейчас Украина опережает.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А как же наша русская Одесса и наше Чёрное море? Да хрен их знает, как. Поймите, если требовать от последних рыцарей империи, которые сегодня воюют на СВО за Русь святую, они должны в три раза превышать количество противника. Но это не просто батальон находится в Одессе, условно, а три батальона должны штурмовать. В три раза больше – как минимум. Но ещё, в три раза больше пушек, орудий, в три раза больше самолётов, в три раза больше. БПЛА. А у нас их меньше даже сейчас, чем у них. В три раза больше связи, в три раза больше, сухих пайков, в три раза больше, боеприпасов, в три раза больше автоматов, пулемётов, гранатомётов по штату», – рассуждал Сладков. «Это нужно силы увеличить в три раза, а не просто людей. Ага, наберём там в Сибири, розовощёкие парни придут по зову сердца. А что дальше-то с ними делать? Если в три раза больше должно быть сил, разведкомплексов, разведвозможностей, оперативных возможностей, я имею в виду нашу внешнюю разведку. Есть такое? Нет. Что, мы будем посылать парней – в гробы ложиться?» – добавил военкор.

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