Для переизбрания на второй срок Байдену придется идти ва-банк на Украине

Анатолий Лапин.  
26.04.2023 12:37
  (Мск) , Киев
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Война, Выборы, Дзен, Политика, США, Украина


Объявивший о планах избраться на второй срок президент США Джо Байден должен так или иначе добиться завершения украинского конфликта.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Объявивший о планах избраться на второй срок президент США Джо Байден должен так или...

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«С чем идти Байдену? Поэтому надо для того, чтобы снять вопросы по всем предыдущим косякам и провалам, которые я назвал, нужен военный успех Украины. А для этого нужно подготовить и реализовать военное наступление, либо, если военного успеха или достаточного военного успеха не будет, переводить фон, меньше о ней [Украине] говорить. О ней будет говорить Трамп, противники Байдена, республиканцы в целом будут за это критиковать, причем по максимуму в случае провала.

Тогда у Байдена тут выбора нет – либо ва-банк, либо съезжать с темы, уводить ее в фон, а затем вообще за пределы предвыборного дискурса, предвыборных речей и разного рода месседжей и нарративов. В случае же хотя бы частичного военного успеха Украины, зафиксировать результат.», – считает эксперт.

«Понятно, что всегда эпитеты найдутся, как это все обосновать, и завершить историю войны в Украине в 23-м году. Не всю историю, а хотя бы частично эту историю 22-23 года перед выборами либо как победу над Путиным и Россией, либо как какое-то дипломатическое перемирие, дипломатическое, мирное решение и так далее. Либо военный победитель, либо дипломат-миротворец», – заявил Карасев.

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