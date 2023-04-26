Для переизбрания на второй срок Байдену придется идти ва-банк на Украине

Объявивший о планах избраться на второй срок президент США Джо Байден должен так или иначе добиться завершения украинского конфликта.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С чем идти Байдену? Поэтому надо для того, чтобы снять вопросы по всем предыдущим косякам и провалам, которые я назвал, нужен военный успех Украины. А для этого нужно подготовить и реализовать военное наступление, либо, если военного успеха или достаточного военного успеха не будет, переводить фон, меньше о ней [Украине] говорить. О ней будет говорить Трамп, противники Байдена, республиканцы в целом будут за это критиковать, причем по максимуму в случае провала.

Тогда у Байдена тут выбора нет – либо ва-банк, либо съезжать с темы, уводить ее в фон, а затем вообще за пределы предвыборного дискурса, предвыборных речей и разного рода месседжей и нарративов. В случае же хотя бы частичного военного успеха Украины, зафиксировать результат.», – считает эксперт.