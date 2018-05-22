22.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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ДНР и ЛНР стоит приготовиться к усилению бурятской агрессии

В Киеве призывают к усилению ударов по Донецке и Луганску – «чтобы уважали» Украину.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр обороны, бывший премьер Украины, бурят по национальности Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, до осени Российская Федерация не будет помогать республикам Донбасса в военном плане, потому ВСУ должны более активно наступать и занимать новые населенные пункты.

«То, что наши являются активными – это очень положительное явление. Будем чаще давать по зубам – будут больше уважать. Ответка должна быть не просто адекватной, а такой, еще большей. По каждому движению. На обострение сейчас Россия не пойдет, я думаю, до осени. С точки зрения России будет тихо. Поэтому, я думаю то, как сегодня ведут себя военные – это правильное поведение. Надо занять, показать, что военные пришли – порядка будет больше. Более жестко и по-военному должны быть все события оценены и даны ответы», – заявил Ехануров.