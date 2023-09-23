До наступления России осталось три недели, если не будет переговоров – Кедми

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Украинский «контрнаступ» продлится не более трех недель.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас уже последние этапы украинского наступления, которое по все видимости закончится полной и окончательной неудачей, потому что ни на одном участке, где они пытались наступать, они даже не вышли на первую линию укреплений российской армии. Бросив в бои последние резервы, которые истощаются с каждым днем (количество потерь только убитыми от 500 до 1000 человек в день), украинская армия окончательно потеряет способность к каким-то активным действиям в течение нескольких недель, максимум трех. Это видно по уменьшающемуся количеству атак, снижению их интенсивности и использования техники», – сказал Кедми.

Он считает, что по всем законам войны на последних этапах наступления противника и до того, как он переходит к организации обороны (а уже есть признаки, что ВСУ этого хотят), должно начаться контрнаступление российской армии.

«По всей классике военного искусства, украинское наступление заканчивается и выдыхается, российская армия с военной точки зрения должна будет начать наступление в течение трех недель. Погодные условия не играют никакой роли на данном этапе, по крайней мере, еще в течение месяца-двух», – сказал Кедми.

При этом он допускает, что руководство РФ примет решение не наступать, исходя из того, что сама угроза наступления приведет противоположную сторону, то есть Запад, к переговорам.