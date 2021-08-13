Додик о Сребренице: «Лучше сяду в тюрьму, чем признаю то, чего не было»

13.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что он никогда не признает липовый «геноцид в Сребренице» и не боится сесть в тюрьму, отстаивая свои убеждения.

Об этом лидер боснийских сербов рассказал изданию «Српски телеграф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Абсолютно, я бы предпочел пойти в тюрьму, чем признаться в чем-то, чего не было, в том числе в придуманном геноциде в Сребренице, – сказал Додик. – Эта история о «геноциде» стала актуальной в 2002 году, через семь лет после произошедшего. Внезапно все об этом актуализируется, и «теперь всем все известно». Но правда в том, что никакого геноцида не было».

Лидер боснийских сербов отметил, что отчет независимой международной комиссии по Сребренице под председательством Гидеона Грайфа уже многое изменил в отношение к этому событию, что его следует систематизировать и что правда одна – геноцида не было.

«На это лучше всего отреагировала Независимая международная комиссия, и ее работу действительно следует использовать, потому что этот отчет систематизирован людьми, чьи знания, а также авторитет, неоспоримы. Так что, в этом отношении, эта работа многое меняет», – добавил Додик.