Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
13.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика
Просмотров:

Додик о Сребренице: «Лучше сяду в тюрьму, чем признаю то, чего не было»

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что он никогда не признает липовый «геноцид...

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что он никогда не признает липовый «геноцид в Сребренице» и не боится сесть в тюрьму, отстаивая свои убеждения.

Об этом лидер боснийских сербов рассказал изданию «Српски телеграф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Абсолютно, я бы предпочел пойти в тюрьму, чем признаться в чем-то, чего не было, в том числе в придуманном геноциде в Сребренице, – сказал Додик. – Эта история о «геноциде» стала актуальной в 2002 году, через семь лет после произошедшего. Внезапно все об этом актуализируется, и «теперь всем все известно». Но правда в том, что никакого геноцида не было».

Лидер боснийских сербов отметил, что отчет независимой международной комиссии по Сребренице под председательством Гидеона Грайфа уже многое изменил в отношение к этому событию, что его следует систематизировать и что правда одна – геноцида не было.

«На это лучше всего отреагировала Независимая международная комиссия, и ее работу действительно следует использовать, потому что этот отчет систематизирован людьми, чьи знания, а также авторитет, неоспоримы. Так что, в этом отношении, эта работа многое меняет», – добавил Додик.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть